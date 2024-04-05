كوريا تسعى للتقدم إلى أسواق الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال الاتحاد الكوري لألعاب الفيديو يوم الاثنين الماضي إنه سوف يتعاون مع شركة "بروكسي بلانت" العاملة في مجال صناعة ألعاب الفيديو لدعم تقدم الشركات الكورية المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الكورية للاستجابة لحركة الاستثمار المتزايدة مؤخرا في صناعة الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضمن الجهود الهادفة لضخ حيوية جديدة في صناعة الألعاب الإلكترونية الكورية التي تعاني حاليا من الركود إلى حد ما.

وقد تم تأسيس شركة "بروكسي بلانت" في شهر مايو من العام الماضي، وهي تقوم بممارسة أعمالها المتنوعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صناعات الألعاب والرياضات الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن شركة "بروكسي بلانت" أقامت مؤخرا وبشكل ناجح حفلا بمناسبة إطلاق لعبة "تيكن 8" في الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع شركة "إيه دي غيمينغ" التابعة لوزارة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.

وضمن خطوات التعاون مع شركة "بروكسي بلانت"، سيعمل الاتحاد الكوري لألعاب الفيديو على التواصل والتعاون مع الاتحادات ذات الصلة بالألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنظيم ندوات ومعارض مشتركة لفهم وتحليل الأسواق هناك، إلى جانب جلب الاستثمارات العربية إلى الشركات الكورية الواعدة المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال "بارك يونغ موك" المدير العام لشركة "بروكسي بلانت" إنه من الواضح أن هناك اختلافات ثقافية ودينية بين كوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الألعاب الإلكترونية ذات المحتوى الجيد والجودة العالية يمكنها تخطى كل تلك الاختلافات.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الكوري لألعاب الفيديو "هوانغ سونغ إيك" إن الاتحاد سيستمر في بذل جهود لدعم تقدم الشركات الكورية للألعاب الإلكترونية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.