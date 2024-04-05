وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج "نبيل عمّار" حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي التونسي الكوري الإفريقي.

وأشاد "عمار"، خلال لقائه بممثل الحكومة الكورية ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة الكورية الإفريقية "تشونغ كي هونغ"، بالمستوى المتميز للعلاقات بين تونس وكوريا.

كما أشاد ببرامج التعاون الثنائي ذات الطابع الملموس، والتي تتطابق مع أولويات تونس في مجالات الاستثمار والحوكمة الرشيدة، مشددا على أهمية تطوير التعاون متعدد الأطراف والمشاركات المربحة للجانبين على غرار المشاركة الكورية الإفريقية.

ومن جهته، أشاد المسؤول الكوري بمتانة العلاقات مع تونس، مؤكدا التزام كوريا بمواصلة دعم التعاون مع تونس، خاصة في المجالات التنموية ذات الأولوية.

وأعرب عن تطلع كوريا لمشاركة تونس على أعلى مستوى في القمة الكورية الإفريقية التي سيتم عقدها في سيول يومي الرابع والخامس من شهر يونيو القادم.