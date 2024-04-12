فعاليات الذكرى العاشرة لمهرجان الثقافة الملكية في البلاد

يحتفل مهرجان الثقافة الملكية في القصور الخمسة الرئيسية وضريح جونغ ميو في سيول، بالذكرى الـ10 على انطلاقه هذا العام. وقال المقر الرئيسي لآثار القصور الملكية التابع لهيئة التراث الثقافي ومؤسسة التراث الثقافي الكورية مؤخرا إنهما سيعقدان مهرجان القصور الملكية لربيع عام 2024 في الفترة من الـ27 من شهر أبريل الجاري إلى الـ5 من شهر مايو القادم. تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الثقافة الملكية، الذي يقام في فصلي الربيع والخريف من كل عام يقام في القصور الـ5 الرئيسية في سيول وهي: كيونغ بوك، وتشانغ دوك، ودوك سو، وتشانغ كيونغ، وكيونغ هي، وضريح جونغ ميو، هو أكبر مهرجان للتراث الثقافي في كوريا حيث يتم فيه استعراض محتويات مختلفة باستخدام الثقافة التقليدية. وفي العام الماضي، زار إجمالي 675 ألف شخص المهرجان الذي استمر 15 يوما والذي أقيم مرتين في الربيع والخريف. ومن المقرر أن يتضمن مهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من التجارب والمعارض والعروض الثقافية التقليدية تحت شعار "الثقافة الملكية المشتركة والتراث الوطني المشترك". وسوف يبدأ المهرجان بحفل افتتاح يقام في مبنى "غُن جونغ جون" في قصر كيونغ بوك بعد ظهر الـ26 من هذا الشهر، أي قبل يوم واحد من موعد المهرجان. وفي حفل الافتتاح الذي سيتم تنظيمه كما لو أننا عدنا إلى عام 1446 عندما أصدر الملك سيجونغ الذي يعتبر أعظم ملك كوري على الإطلاق، كتاب "هون مين جونغ أوم"، سيتم إلقاء الضوء على السنوات العشر من تاريخ المهرجان والإعلان عن بداية جديدة للمهرجان. وقال البروفسور "بارك دونغ او" من كلية الدراسات العليا للفنون المسرحية بجامعة هونغ إيك والذي أدار حفل الافتتاح، إنهم سوف يركزون على إظهار التراث الثقافي الحي من خلال إضافة برامج متنوعة إلى الأجهزة الممتازة للقصور.