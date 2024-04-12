تحول صناديق القمامة على الشوارع في سيول





الصورة : بلدية سيول الكورية





صرحت بلدية سيول أمس بأنها قامت بتطوير تصميمات صناديق القمامة في الشوارع على طراز سيول وتركيب ثلاثين منها على أساس تجريبي في خمسة عشر مكانا في وسط العاصمة بما في ذلك مقر البلدية وساحة "دي دي بي" ومدخل حديقة "مارونيه".

يشار إلى أن مشروع تصميم صناديق القمامة في الشوارع تم تنفيذه باعتباره واحدا من مشروعات "تصميم سيول اثنين نقطة صفر" التي أعلنت عنها البلدية في العام الماضي لإنشاء "سيول، كمدينة ممتعة ونابضة بالحياة".

وقد عملت بالتعاون مع المواطنين ومسؤولي البيئة والخبراء لإيجاد تصميمات من شأنها أن تعطي شعورا وديا وإيجابيا لتخفيف الصورة السلبية عن صناديق القمامة، مع حل المشكلات العامة مثل تراكم القمامة في الشوارع والروائح الكريهة وتدهور البيئة.

وهناك نوعان من صناديق القمامة في الشوارع وهما النوع "أ"، الذي يضيف منحنيات إلى شكل بسيط، والنوع "ب"، الذي يضيف عنصرا ممتعا من خلال إعطاء الصناديق وجها مبتسما.

كما تم تطوير تصميم متخصص يمكن تحويله بسهولة، مثل وضع قبعة أعلى الصناديق العادية، حسب مواقع التثبيت ولأغراض، مثل حديقة أو فعالية.

ومن المقرر أن يتم تقييم التصميم من قبل المواطنين والمديرين من حيث الجماليات والراحة والانسجام مع المناطق المحيطة والنظافة وسهولة التجميع، ليتم توسيع التصميم وتطبيقه في جميع أنحاء مناطق العاصمة لاحقا.

وقال "تشيه إين كيو" مدير سياسة التصميم في البلدية إنه تم تصميم صنادق القمامة الجديدة في الشوارع لتأخذ في الاعتبار مناظر المدينة والراحة والمتعة، متوقعا أن تلعب دورا كبيرا في تحسين نوعية الحياة في المدينة.

وأضاف أن البلدية ستواصل تطوير تصميمات جديدة لبناء مدينة جذابة ونابضة بالحياة لمساعدة المواطنين على تحسين نوعية الحياة.