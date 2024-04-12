الحافلات المزودة بوجبات خفيفة تلاقي شعبية كبيرة في مدينة تشون تشون

الصورة : حافلات تشوشون بمقاطعة كانغ وون





أصبحت بعض الحافلات التي تعمل في مدينة تشون تشُن في مقاطعة كانغ وان، موضوعا ساخنا من خلال توزيع وجبات خفيفة مجانية على طلاب المدارس الثانوية.

فقد قالت شركة تشون تشن للحافلات إنها تشغل الحافلات المدرسية السريعة في أثناء ساعات الذهاب إلى المدارس في المدينة صباحا، والمزودة بسلات وجبات خفيفة مثبتة في منطقة الصعود والنزول بجوار مقاعد السائقين.

وتحتوي السلات على وجبات خفيفة مثل فطائر الشوكولاتة وألواح الشوكولاتة للطلاب الذين يفوتون وجبة الإفطار بسبب الحضور المبكر إلى مدارسهم. ويقال إن استجابة الطلاب جيدة جدا لدرجة أن الوجبات الخفيفة اختفت في لحظة. وكتبت الشركة عبارة تقول "نحن ندعم أحلام الطلاب" على سلات الوجبات.

وتعمل الحافلات المدرسية السريعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي على 12 طريقا تذهب مباشرة إلى ثماني مدارس في المدينة لتوفير الراحة للطلاب في اثناء ذهابهم إلى مدارسهم.

وقد زاد عدد الطلاب الذين يستخدمونها تدريجيا، ويستخدمها مؤخرً في المتوسط ثلاثمائة وواحد وتسعون طالبا وطالبة يوميا، ولهذا فقد قررت الشركة دراسة خطة تشغيل هذا النوع من الحافلات والتي تعمل حاليا فقط خلال أوقات بدء المدرسة، وكذلك في اثناء أوقات الخروج من المدرسة.

وقال "كانغ يون سول" رئيس الشركة إنهم قاموا بتثبيت وجبات خفيفة لتشجيع الطلاب الذين فوّتوا وجبة الإفطار واستقلوا الحافلات، وكانت الاستجابة أفضل من المتوقع.

وأضاف أنهم سيتبعون إجراءات تنشيطية مختلفة للقضاء على إزعاج وسائل النقل العام وتوفير نهج ودي للطلاب الذين يمثلون مستقبل المنطقة.