فوز الجناح الكوري بميدالية ذهبية في معرض الدوحة للبستنة

صرحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية مؤخرا بأن الجناح الكوري، الذي يضم حديقة تعكس الطقوس التقليدية الكورية والتكنولوجيا الزراعية الذكية الكورية، قد فاز بميدالية ذهبية في فئة المعارض في معرض الدوحة الدولي للبستنة الذي اختتم مؤخراً في قطر.

تجدر الإشارة إلى أن معرض البستنة الدولي قد أقيم على مدى ستة أشهر تقريبا في الفترة من الثاني من أكتوبر من العام الماضي، وحتى الثامن والعشرين من مارس، بمشاركة ثمانين دولة ومنظمة دولية منها كوريا واليابان وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، تحت شعار "الصحراء الخضراء، بيئة أفضل".

وقامت وزارة الزراعة الكورية، بالتعاون مع هيئة الغابات الكورية، بتقديم التكنولوجيا الزراعية الذكية الكورية جنبا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة، مثل الحدائق في الهواء الطلق والتي تركز على الجمال التقليدي للغابات الكورية، والمزارع العمودية والروبوتات الزراعية.

وقال "لي سانغ مان" مدير إدارة الابتكار الزراعي والغذائي في الوزارة إن هذه الجائزة ذات معنى مهم، حيث تم الاعتراف بتكنولوجيا الزراعة الذكية الكورية الممتازة كبديل للزراعة المستقبلية في العالم.