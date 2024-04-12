اتفاقية عمل بين شركتي تجارة الأغذية الكورية وسينغاريا الكويتية

قالت الشركة الكورية لمصائد الأسماك وتجارة الأغذية في الخامس من الشهر الجاري إنها وقعت اتفاقية عمل مع شركة "سينغاريا" التي تعتبر من أهم الشركات الكورية العاملة في الكويت، لتوسيع صادرات المنتجات الغذائية الكورية إلى الشرق الأوسط وإنشاء بيئة غذائية مستدامة.

يشار إلى أن شركة سينغاريا كانت قد تأسست في عام ألف وتسعمائة وثمانين، وهي تدير حاليا ثلاثة متاجر سوبر ماركت آسيوية ومطعما كوريا متميزا في العاصمة الكويت، وتقوم بتوريد الأطعمة الكورية إلى شركات التوزيع العالمية في جميع أنحاء الكويت، بما في ذلك كارفور ولؤلؤ ومونوبريكس.

وقد قرر الجانبان التعاون في المستقبل من خلال توسيع صادرات الأغذية الكورية إلى سوق الشرق الأوسط، وتشغيل الخدمات اللوجستية المشتركة في الخارج، وتبادل المعلومات حول الصادرات والواردات من الشرق الأوسط، والمشاركة في حملات النظم الغذائية منخفضة الكربون من أجل تحقيق الحياد الكربوني.

وبالإضافة إلى ذلك، قرّرا المشاركة بنشاط في تشكيل "جمعية الأغذية الكورية في الشرق الأوسط"، والتي سيتم الترويج لها خلال هذا العام تحت قيادة فرع المؤسسة الكورية في دبي لتكون رائدة في مجال الأغذية الكورية في الشرق الأوسط.

وقال "كيم تشون جين رئيس شركة سنغاريا إنهم يسعوزن إلى توسيع صادرات المنتجات الغذائية الكورية إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط، وكذلك زيادة قيمة العلامات التجارية الكورية من خلال الترويج لحركة النظام الغذائي منخفض الكربون في الكويت، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا.