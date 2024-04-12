أقامت المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية بالتعاون مع السفارة الكورية لدى تونس، عرضا خاصا للأداء الإيقاعي الكوري غير اللفظي "نانتا"، يوم السادس من أبريل الجاري.

وأقيم العرض الكوري على هامش مهرجان المدينة الذي يقدم الموسيقى التقليدية والرقص والمعارض الفنية التونسية خلال شهر رمضان.

ويعد "نانتا" أول عرض كوري غير لفظي يصور بشكل كوميدي ما يحدث في المطبخ. وفي هذا الأداء، يتم توفير مجموعة متنوعة من عوامل الجذب، بما في ذلك أداء "كيل نوري" باستخدام أدوات المطبخ، وأداء لحن تقليدي كوري "سامولنوري 사물놀이"، وأداء الإيقاع باستخدام لوح التقطيع.

كما ستقيم المؤسسة الكورية عرضا آخر يوم الرابع عشر من هذا الشهر ضمن مهرجان أبيدجان الثالث عشر للفنون المسرحية، الذي سيقام في جميع أنحاء أبيدجان أكبر مدن كوت ديفوار، وهو يعتبر من أكبر الأحداث الثقافية والفنية في أفريقيا.

ويشارك فيه أكثر من 100 فرقة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا وأوربا وآسيا. وعلى وجه الخصوص، ستتم دعوة كوريا هذا العام كأول ضيفة من آسيا، حيث يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض الكورية، بما في ذلك "نانتا".

وقال مسؤول في المؤسسة إن هذا الأداء يعتبر فرصة لتقديم ثقافة الأداء الكورية هناك قبل انعقاد أول قمة كورية إفريقية في سيول في شهر يونيو القادم.

كما أعرب عن أمنياته بأن تسهم إقامة العرض في تعزيز الصورة الإيجابية لكوريا في المنطقة الأفريقية، وتعزيز التبادلات بين الجانبين.