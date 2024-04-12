مشاركة شركة إل جي لحلول المياه في معالجة الياه في المغرب

من المقرر أن تشارك شركة إل جي الكورية لحلول المياه، وهي شركة متخصصة في معالجة المياه وتابعة لشركة إل جي للكيمياء، في مشروع لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة في "مَركب الجرف الأصفر" في المملكة المغربية، الذي يعتبر أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة عالميا.

ومن خلال هذا المشروع، ستوفر الشركة الكورية غشاء التناضح العكسي لمياه البحر، وهو مرشح خاص مطلوب في عملية تحويل مياه البحر إلى مياه عذبة.

ويزيل هذا المرشح الملح والشوائب الأخرى من مياه البحر، مما يجعلها مياه عذبة صالحة للاستخدام. وبالتالي ستقدم الشركة الكورية المياه النظيفة التي يحتاجها مصنع الأسمدة في المغرب، مما سيمثل فرصة جيدة لها لترويج تقنياتها عالميا.

ويقع مجمع الأسمدة هذا على بعد حوالي عشرين كيلومترا إلى الجنوب من منطقة "الجديدة" على ساحل المحيط الأطلنطي في المغرب، ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه المياه المحلاة للأغراض الصناعية داخل المجمع إلى جانب تقديم مياه الشرب لمنطقتيْ "صافي" و"الجديدة " المحيطتين اللتين يقطن فيهما حوالي مليون ونصف مليون شخص.

ومن المتوقع أن تسهم الشركة الكورية في حل مشكلة نقص المياه باستخدام تقنيتها المتطورة ومواصلة جهودها من أجل التنمية المستدامة من خلال المشاركة في أكبر مشروع لمجمع الأسمدة عالميا لتحلية المياه في المغرب.