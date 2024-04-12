تجمع داعمي الشباب الكوري العربي لعام 2024

تقوم الجمعية الكورية العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية الكورية والقسم العربي في الكي بي اس ورلد راديو من سيول، باختيار داعمي الشباب الكوري العربي لعام 2024.

ومن المتوقع أن يتم اختيار حوالي 24 من طلاب الجامعات الكوريين والعرب المقيمين في كوريا والمهتمين بالتبادلات الشعبية بين كوريا والدول العربية للمشاركة في برنامج داعمي الشباب الكوري العربي لهذا العام.

وسوف يمكن لأولئك الذين يرغبون في مقابلة أصدقاء عرب ولكن ليست لديهم طريقة للقيام بذلك، والمهتمين بالدول العربية، والمهتمين بالتبادلات الدولية، التقدمُ بطلبات المشاركة في هذا البرنامج الثقافي حتى يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري.

ومن المتوقع أن يقوم الطلاب المختارون هذا العام بمختلف الأنشطة عبر الإنترنت وخارجها حسب الأفراد والفرق، بما في ذلك المشاركة في فعاليات وكتابة تقارير عنها، وإنتاج فيديوهات على يوتيوب وغيرها من المنصات، وذلك خلال الفترة من شهر مايو إلى شهر نوفمبر من هذا العام.