كوريا تقدم 12 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 12 مليون دولار للسودان والدول المجاورة، ضمن الجهود الدولية لدعم دول المنطقة.

: وأوضح بيان صادر في هذا الشأن أن كوريا ستواصل الانضمام إلى الجهود الدولية لمساعدة الدول التي تعاني من أزمات إنسانية مستمرة، وذلك باعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وكشف السفير الكوري لدى فرنسا عن هذه الخطة خلال مؤتمر إنساني دولي عقد في باريس يوم الاثنين الماضي، حيث أعرب عن مخاوفه من تدهور الوضع في الخرطوم.

وقد قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالي 8.6 ملايين شخص نزحوا داخل السودان وخارجه بسبب القتال الجاري حاليا هناك.