من المقرر أن تقيم الجمعية الكورية العربية مسابقة "كويز أون عرب 2024" للكوريين يوم العشرين من شهر مايو القادم في جامعة سيول الوطنية.

وسوف يتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع مركز غرب آسيا التابع لمعهد أبحاث آسيا في جامعة سيول الوطنية، وتحت رعاية وزارة الخارجية الكورية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها الجمعية الكورية العربية مسابقة "كويز أون عرب" بعد أن أقامت المسابقة الأولى في العام الماضي.

وقد تنافس في المسابقة الأولى حوالي 100 شاب كوري تنافسا شديدا، وفاز بالجائزة الأولى الطالب "كيم سان غيوب" من قسم التاريخ بجامعة "دان كوك".

وفتحت الجمعية الكورية العربية يوم الاثنين الماضي باب التقدم بطلبات المشاركة أمام جميع الكوريين المقيمين في كوريا، من المهتمين بالدول العربية وثقافتها، وسوف يتم إغلاق باب التقدم يوم السادس من شهر مايو القادم.

ومن المنتظر أن تعلن الجمعية الكورية العربية عن قائمة بأسماء المؤهلين للمسابقة يوم السابع من مايو.

يذكر أن المسابقة تشمل طرح أنواع مختلفة من الأسئلة المتعلقة بالدول العربية وقضاياها الراهنة، والتي تتحدث عنها محاضرات خاصة بالشؤون العربية مكونة من 15 حلقة، كانت قد نشرتها الجمعية الكورية العربية على يوتيوب.

وسيتم منح جائزة مالية تبلغ مليوني وون للفائز بالمركز الأول، ومليون وون للفائز بالمركز الثاني، وخمسمائة ألف وون للفائز بالمركز الثالث.

وستكون مسابقة "كويز أون عرب" فرصة للكوريين لزيادة فهم الثقافة العربية، وأن تصبح معارف المشاركين بوابة للتواصل والتفاهم بين الثقافين الكورية والعربية وبين الشعبين الكوري والعربي.