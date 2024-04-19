إقامة مهرجان الثقافة الكورية لعام 2024 في دبي

تم يومي الثاني عشر والثالث عشر من أبريل الجاري في دبي تنظيم مهرجان الثقافة الكورية لعام 2024، وهو منصة مشتركة بين الشركات تجمع بين الأزياء الكورية والتقنيات الجديدة، مثل تقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكُتَل المعروفة بـ"بلوك تشين".

وشارك في هذا المهرجان، الذي أقيم في فندق أرجان في مدينة دبي للإعلام، العديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الشيخة "مهرة آل مكتوم"، بالإضافة إلى شخصيات من الدوائر الثقافية والتجارية في دبي، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بمنصة أزياء الذكاء الاصطناعي الكورية.

وفي اليوم الأول من الحدث، أقيم عرض للأزياء التقليدية الكورية "هان بوك" من إخراج مصممة الهان بوك الكورية "هونغ أون جو" التي تمارس نشاطها في باريس، وبمشاركة عدد من عارضات وعارضي الأزياء من جنسيات مختلفة.

وعرضت مصممة الهان بوك "هوانغ إي سول" أزياء هان بوك التي صممتها مع الوضع في الاعتبار ثقافة الملابس وعادات الملابس في الشرق الأوسط. وأعربت عن أملها في أن تصبح أزياء هان بوك جزءا من حياة العرب.

وفي اليوم التالي من المهرجان، أقيمت فعاليات يوم الأعمال للشركات الناشئة الكورية، حيث جرت لقاءات بين مسؤولي الشركات الناشئة الكورية والمستثمرين الإماراتيين لمناقشة سبل تطوير المنصة الخاصة بالموضة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

وعلى هامش مهرجان الثقافة الكورية في دبي، عرضت شركة "داوون" الكورية للمزارع الذكية بيض الجينسنغ الأحمر المعروف باسم "هونغ سام ران".

يشار إلى أن بيض الجينسنغ الأحمر هو بيض يضعه الدجاج الذي تتم تربيته على علف مصنوع من الجينسنغ الأحمر الكوري وفطر كورديسيبس.

كما يشار إلى أن الغرام الواحد من بيض الجينسنغ الأحمر يحتوي على ما يتراوح بين 40 ملليغراما و50 ملليغراما من مادة السابونين.

وقالت رئيسة الشركة "كيم كون جا" إن الشركة شاركت في المهرجان ضمن جهودها الرامية إلى التقدم إلى سوق الشرق الأوسط التي تهتم اهتماما كبيرا بالصحة والأغذية عالية الجودة.