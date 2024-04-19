كوريا والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

قام السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون" بزيارة يوم الاثنين الماضي لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري "علي عون".

وخلال هذه الزيارة، تبادل السفير "يو" مع الوزير الجزائري "عون" الآراء حول سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في مجالات صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.

وأشاد السفير "يو" بالدور الفعال للجزائر في منطقة إفريقيا، كبوابة للصادرات الكورية للدول الإفريقية، وفرص الاستثمارات الكورية فيها.

ومن جهته، أكد الوزير الجزائري "عون" أن العلاقات التي تربط البلدين قوية منذ القدم، ويجب تعزيزها وتوسيع آفاقها لتشمل المزيد من القطاعات الصناعية.

وفي ذات السياق، أشاد "عون" بمستوى التطور التكنولوجي لكوريا الجنوبية، مؤكدا على ضرورة التعاون في مجالات صناعية عديدة مثل صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.

وعلى صعيد آخر، التقت سفيرة التغير المناخي بوزارة الخارجية الكورية "كيم هيو أون" التي قامت بزيارة للجزائر خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من أبريل الجاري، مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "لوناس مقرمان".

وخلال اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة، استعرض الجانبان مختلف جوانب التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه بغية تدعيم المشاركة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين منذ عام 2006.

وسمح اللقاء أيضا لمسؤوليْ البلدين اللذين يشغلان منذ شهر يناير الماضي مقعدي عضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، بتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك