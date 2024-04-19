هواتف غالاكسي إيه آي توسع خدمة الترجمة بـ16 لغة منها اللغة العربية

كشفت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات في شهر يناير الماضي عن مساعدها الذكي الجديد "غالاكسي إيه آي"، الذي يقدم لمستخدمي هواتفها الجديدة "غالاكسي إس 24" مزايا عدة تعزز التواصل بين البشر عبر تخطي الحواجز اللغوية.

وصرحت شركة "سام سونغ" يوم الحادي عشر من شهر أبريل الجاري بأنها ستقوم بزيادة عدد اللغات الخاضعة لخدمة الترجمة الفورية الشفوية والكتابية التي عرضتها الشركة لأول مرة في مساعدها الذكي "غالاكسي إيه آي" من سلسلة "غالاكسي إس 24"، من 13 لغة إلى 16 لغة.

وقررت الشركة دعم 3 لغات إضافية، هي العربية والإندونيسية والروسية في هواتفها "غالاكسي إيه آي" من خلال التحديث الذي سيتم إجراؤه في غضون شهر أبريل الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، سيشمل هذا التحديث 3 لغات فرعية، هي الإنغليزية الأسترالية، والصينية لهونغ كونغ، والفرنسية الكندية.

وبهذا سيتمكن ما يقرب من مليار شخص إضافي على مستوى العالم من استخدام وظائف اتصالات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف "غالاكسي إيه آي"، مثل الترجمة الفورية والمساعدة على الدردشة.

وتخطط الشركة لدعم المزيد من اللغات في "غالاكسي إيه آي"، بما في ذلك السويدية والهولندية والرومانية والتركية من خلال تحديثات إضافية في غضون هذا العام.

وقال مسؤول في الشركة إن "سام سونغ" سوف تحقق انتشارا عالميا سريعا لهواتفها "غالاكسي إيه آي" من خلال زيادة عدد اللغات المدعومة.