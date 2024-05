ⓒ PLEDIS Entertainment

ستعود فرقة سيفنتين (SEVENTEEN) يوم الـ29 من شهر أبريل مع ألبوم جديد يحمل اسم 17 IS RIGHT HERE، بعد أن تنتهي الحفلة الموسيقية لها التي تُجرى في استاد كأس العالم بسيول خلال يوميْ الـ27 والـ28 من هذا الشهر بعنوان SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL. والجدير بالذكر أن الفرقة ستكشف عن الفيديوهات الموسيقية لأغنياتها الأربع الجديدة.