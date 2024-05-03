أعلن المطرب الكبير "نا هون آه" الذي يبلغ من العمر 77 عاما عن اعتزاله رسميا على المسرح، بعد 58 عاما من ظهره لأول مرة، قائلا إنه سيتطلع إلى زيارة أماكن لم يزرها، وأكل أشياء لم يجربها، وسيفعل كل ما يريده بينما لازالت ساقاه تحملانه.

جاء ذلك في جولته الموسيقية بعنوان: "شكرا لكم - الحفل الأخير" التي أقامها في مجمع سونغ دو للمؤتمرات في الـ27 من أبريل الجاري، حيث قال إنه لن يجلس أمام البيانو أو يلمس الغيتار بعد التقاعد.

وأضاف أنه لن ينظر حتى إلى صناعة الترفيه على الإطلاق. لكن معجبيه ردوا عليه بكلمة "لا!".

وخلال الحفل، لم يُظهر هذا المطرب الكبير ضعفه أبدا على الرغم من أنه غنى بشغف 22 أغنية لمدة ساعتين وثلث ساعة بمفرده دون أي مطربين آخرين.

وقد سبق له أن كشف عن جدول آخر جولاته الغنائية في شهر فبراير الماضي مع رسالة يقول فيها إنه سوف يضع الميكروفون جانبا.

ومع ذلك، نظرا لعدم وجود تعبير مباشر عن التقاعد، كانت هناك تكهنات بأنه كان "اقتراحا للتقاعد". لكنه قال في ذلك اليوم: إنه لا يحب كلمة "تقاعد" لأنها تُشعره وكأنه مطرود، لذلك لم يستخدمها، موضحا أنه لا يزال بإمكانه الغناء، لكنه سيترك الميكروفون.

وقد غنى المطرب نا 6 أغنيات، بما في ذلك "محطة قريتي" و"سوني في الـ18 من العمر"، وكان يغير ملابسه في كل أغنية. وعندما غنى أغنية "سوني في الـ18 من العمر"، ارتدى زيا غير تقليدي يتكون من بلوزة شبكية وردية اللون وتنورة مطوية.

ولذلك انفجر الجمهور في الضحك في أثناء "أداء" خلع الملابس على المسرح مع وجود شاشة شفافة بينهما. وقال المطرب نا إنه سيغير ملابسه 15 مرة في ذلك اليوم حتى لا يشعر الجمهور بالملل.

وقد وصف عرضه في جزيرة سو روك في عام 1997 الذي كان يغني فيه وهو يحتضن مريضا بالجذام بأنه أداء لا يُنسى ويدفئ قلبه.

كما قال إن الحفل الموسيقي الكبير الذي أقامه في عام 1996في مدينة أوساكا اليابانية، كان عرضا وضع حياته على المحك لأنه كان قد أعلن رسميا قبل الحفل أن جزر دوك دو أرض كورية وليست يابانية.

ويبدو أنه كان على علم بالشائعات المتعلقة بصحته، حيث قال إنه خضع لفحص طبي في شهر فبراير الماضي واتضح أنه يتمتع بصحة جيدة أدهشت حتى الطبيب.

وكانت ردود فعل الجمهور ودودة جدا تجاهه، حيث رفعوا لافتات كُتب عليها: "النورس يجب أن يستمر في الطيران"، و"التقاعد من خلال استفتاء"، و"التقاعد سيء".

وقبل أن يغني آخر أغنية، أعرب عن امتنانه لجمهوره، وظهرت عليه سعادة غامرة.

وقال" شكرا لكم جميعا، حقا". ثم بدأ في غناء أغنية "الرجل" بتعبير يبدو أنه يحبس الدموع. وقام بتغيير كلمة "رجل" في نهاية الأغنية إلى اسمه هو، وطلب من الجمهور الغناء معه، ثم أرسل ميكروفونه بطائرة درون، وانحنى أمام الجمهور وغادر المسرح.

ومن المقرر أن يواصل المطرب نا جولته للوداع حتى شهر يوليو القادم، ومن المقرر أيضا أن يقيم عروضا إضافية خلال النصف الثاني من هذا العام. ولكن لم يتم تأكيد الجدول الزمني لـ "العرض الأخير الحقيقي" حتى الآن.