مهرجان القراءة في مختلف أرجاء سيول

ترحيبا بفصل الربيع، تعمل بلدية سيول وكل إدارات مناطقها على خلق ثقافة قراءة الكتب، وبالتالي قامت بإنشاء مكتبات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مكتبات خارجية في الهواء الطلق مثل منطقة جدول تشونغ كيه تشون.

وتدير البلدية فعالية "مكتبة سيول الخارجية" كل يوم خميس إلى يوم الأحد من الثامن عشر من شهر أبريل الجاري إلى العاشر من شهر نوفمبرالقادم.

وفي هذا العام يتم توسيعها لتشمل ثلاثة مواقع، بما في ذلك ساحة سيول، وساحة كوانغ هوا مون، ومنطقة جدول تشونغ كيه.

وعلى وجه الخصوص، يتم تحويل المكتبات هذا العام إلى مكتبات ليلية حتى في فصل الصيف، ليستمتع المواطنون بالقراءة وسط النسيم البارد من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى العاشرة مساء.

وتم تزيين كل مساحة بمفاهيم "غرفة المعيشة في المدينة"، و"المنتجع في المدينة"، و"مساحة الاستشفاء في المدينة"، حيث تم تحويلها إلى غرف معيشة حضرية بها مقاعد مريحة ملونة وأرفف للكتب.

كما تقدم ساحة كوانغ هوا مون عروضا موسيقية بينما تقدم منطقة القراءة التي تم إنشاؤها بين جسر "مو جون" وجسر "كوانغ تونغ" في جدول تشونغ كيه، مكانا للراحة مع المقاعد والإضاءة السحابية.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري، أنشأت إدارة منطقة "كانغ بوك " مكتبة "سان سو يو"، وهي عبارة عن "مقهى كتب في الغابة" يحتضن الطبيعة، في منطقة سو يو بجوار جبل بوك هان.

وقد تم فيها توفير كتب للكبار وكتب للأطفال معا، بحيث يمكن للسكان الاسترخاء والقراءة في اثناء شرب الشاي مع أفراد أسرهم.

كما أنشأت إدارة منطقة "يانغ تشون " مناطق خاصة للاستراحة مع الكتب في خمس حدائق فيها، بدءا من حديقة يانغ تشون في عام ألفين وعشرين، حيث يمكن لسكان المنطقة الاستمتاع بالقراءة والاسترخاء والأنشطة الثقافية في الطبيعة.

وتقدم الإدارة برامج مصممة خصيصا لخصائص كل حديقة، مثل صنع إطارات للوحات المحفوظة في حديقة يانغ تشون، وعرض الأفلام الفرنسية في حديقة باريس، وصياغة المجوهرات في حديقة أو موك.

وهناك أيضا مكتبة عامة لضعاف السمع والنطق، التي افتتحتها إدارة منطقة "صونغ دونغ " في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

ولدى تلك المكتبة أكثر من خمسمائة كتاب في مجالات مختلفة، كالتعليم والثقافة والإعلام، وتشمل كتب الأمل للصم، وكتب لغة الإشارة بالفيديو.

وتقدم المكتبة خدمات الترجمة الفورية للغة الإشارة، كما تعمل على توفير المزيد من خدمات معلومات الكتب والتعليقات من خلال توفير نظارات "سي ساوند C-Sound" للتحويل الصوتي والترجمة والكتب الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم عقد برامج قراءة ثقافية مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتلوين الكتب للاستقرار النفسي والشفاء، وصنع كتب خاصة، وتنظيم رحلات ميدانية إلى مكتبات خارجية متميزة.

أما إدارة منطقة سو تشون فسوف تنشيء شارعا بطول خمسمائة وعشرة أمتار من جسر "نو إي دا ري"، وحتىى تقاطع مستشفى سانت ماري، باسم "شارع سو تشون للكتاب".

وبدءا من مهرجان "شارع سو تشو للكتاب" في الخامس والعشرين من الشهر القادم، تنوي الإدارة تنظيم مهرجانات ثقافية للقراءة حسب الفصول والموضوعات، أربع مرات في أشهر يونيو وسبتمبر وسبتمبر وأكتوبر من هذا العام.