مستمع القسم العربي المهندس رائد شهاب: نحن نتنفس بإذن من الإسرائيليين





مع التدهور السريع للوضع في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، فإننا هنا في كوريا مهتمون بسلامة مستمعينا أكثر من أي شيء آخر. ولذلك، نتواصل اليوم عبر الهاتف الدولي مع صديقنا العزيز ومستمعنا المخضرم من فلسطين المهندس رائد شهاب، لكي نطمئن عليه ونستمع منه عن الوضع هناك..ألو ألو

السلام عليكم أستاذ رائد شهاب.. نرحب بك في حلقة اليوم، وفي البداية نرجو منك أن تتحدث قليلا عن نفسك لمن لا يعرفك حتى الآن









= أنت تقيم في الضفة الغربية، بعيدا نسبيا عن قطاع غزة، لكن من المؤكد أن كل الأراضي الفلسطينية قد تأثرت بسبب الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، فكيف كان حالك وحال أسرتك في أثناء التطورات الأخيرة؟ وكيف تغيرت حياتك شخصيا قبل وبعد هذه الحرب؟









= أعرف أن لديك أبناء، ربما منهم بنت في سن الطفولة، فكيف تشرح لها الوضع عندما تتساءل عن أسباب الحرب ونتائجها من دمار وكوارث إنسانية مفجعة؟









= هل من الممكن أن تخبرنا عن طبيعة الحياة في فلسطين، خاصة في مدن الضفة الغربية في ظل الاحتلال المستمر؟ وهل بعض المدن أهدأ من غيرها؟

= كيف ترى موقف المجتمع الدولي من الحرب الأخيرة في غزة؟

= وكيف ترى موقف الدول العربية الكبرى، خاصة المجاورة لفلسطين، مثل مصر والأردن، وكذلك دول الخليج؟

= هناك العديد من الدول العربية التي أعلنت تضامنها مع الفلسطينيين. أتساءل عما إذا كانت هذه مجرد كلمات أم أنها تقدم بالفعل مساعدات في الواقع؟

= هل من الممكن أن تقارن لنا بين المعاملات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أمور الحياة اليومية العادية قبل وبعد الصراع الحالي.

= لا شك ان تيار اليمين واليمين المتطرف هما المسيطران الآن على الحكومة في إسرائيل، ولكن نسأل عن عامة الشعب الإسرائيلي، هل هم مؤيدون لمواقف الحكومة المتشددة؟ أم يرغبون في إقامة السلام وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير؟

= هل يستطيع المواطن الفلسطيني السفر إلى الخارج؟ وكيف؟ وما الإجراءات المتبعة في ذلك؟

= ما هي القضايا التي يتم ذكرها بشكل متكرر في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية فيما يتعلق بالحياة اليومية، بخلاف الصراع الحالي في فلسطين؟

= شخصيا، ما هي وسائل الإعلام التي تطالعها أكثر، سواءٌ كانت عربية أم أجنبية، وتحصل منها على أكبر قدر من المعلومات يوميا؟

= أحد مخاوفي هو ألّا يتم إجراء التعليم المدرسي للأجيال القادمة بشكل صحيح في المناطق التي تعاني من أوضاع أمنية سيئة مثل الأراضي الفلسطينية. وكما تعلم، فإن قوة التعليم هي التي سمحت لكوريا بالنهوض من تحت رُكام الحرب.









= أخيرا، نخطط أحيانا لإجراء اتصالات ببعض المستمعين العرب بطريقة مفاجئة مثل الآن، كهدية لباقي المستمعين. فإذا كنت تريد شخصيا أن تستمع إلى أخبار مستمعين آخرين من خلال مثل هذه المقابلات، فمن سيكون؟ ومن هم الذين تهتم بشكل خاص بمعرفتهم أكثر لكي نتصل بهم في المرّات القادمة إن شاء الله ههههه؟

= شكرا جزيلا لك على الرد على مكالمتي في وقت مبكر من يوم الجمعة... وشكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، مستمعنا العزيز من فلسطين، المهندس رائد شهاب.. وجمعة مباركة إن شاء الله