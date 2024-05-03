افتتاح قاعدة معهد الملك سيجونغ في الشارقة

أقام معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة والثقافة الكورية في الخارج حفلا مؤخرا لافتتاح قاعدة معهد الملك سيجونغ في دار الحكمة، في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المكتبة الوطنية هناك.

وحضر الحفل حوالي 50 شخصا بمن فيهم السيد "مون بيونغ جون" القنصل العام في دبي، و" الشيخ فاهم القاسمي" الرئيس التنفيذي لدائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وعدد من الخبراء في تعليم اللغة الكورية هناك.

وتشير قاعدة المعهد إلى مكتب خارجي أنشأته مؤسسة الملك سيجونغ وتديره مباشرة ليكون بمثابة المقر الرئيسي الإقليمي للمؤسسة.

ومن المتوقع أن تلعب قاعدة المعهد في الشارقة، وهي القاعدة الخامسة التي تم إنشاؤها بعد فيتنام وإندونيسيا في عام 2017، والولايات المتحدة في عام 2018، وفرنسا في عام 2021، دورا مركزيا في نشر اللغة والثقافة الكورية في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، أعرب "لي هيه يونغ" رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك سيجونغ عن امتنانه لكل المسؤولين الإماراتيين الذين ساعدوا على افتتاح قاعدة المعهد في عاصمة الثقافة العربية "الشارقة" حسب منظمة اليونسكو.

كما قال إن قاعدة المعهد ستعمل على إتاحة الفرصة لدراسي اللغة الكورية في الشرق الأوسط وإفريقيا لتعلم اللغة والثقافة الكورية بشكل صحيح والتمتع بهما.

وقد افتتحت قاعدةُ المعهد في الشارقة دورةً تمهيدية للغة الكورية في نهاية شهر أبريل الماضي، كما تخطط أيضا لعقد دورات منتظمة للغة الكورية، وفعاليات في يوم الهانغُل، ودروس في الثقافة الكورية، اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم بشكل مكثف 14 معهدا تابعة لمؤسسة الملك سيجونع في 11 دولة في الشرق الأوسط، وسوف تقوم بدور مركزي في المشروعات اللازمة لنشر اللغة الكورية، مثل تدريب وإعادة تدريب معلمي اللغة الكورية ونشر الكتب المدرسية ذات الصلة.