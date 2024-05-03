الإعلان عن الفائزين في مسابقة لتصميم شعار للذكرى الـ50 على العلاقات بين كوريا وكل من قطر وعُمان

استضافت الجمعية الكورية العربية مسابقة لتصميم شعار خاص بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا وكل من دولة قطر وسلطنة عُمان، والتي تصادف هذا العام.

وتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع سفارتيْ دولة قطر وسلطنة عُمان لدى جمهورية كوريا، والسفارتين الكوريتين لدى دولة قطر وسلطنة عُمان، من أجل رفع مستوى الوعي بين عامة الناس حول العلاقات الدبلوماسية.

وتم تقديم 140 تصميما من جمهورية كوريا ودولة قطر وسلطنة عُمان خلال فترة 3 أسابيع.

وقد حملت كل التصميمات المقدمة معانٍ خاصة بالعلاقات، وعكست اهتمام الكوريين والقطريين والعمانيين بالتعاون الثنائي على مدار 50 عاما. كما رمزت إلى المشاركة الموجهة نحو المستقبل بشكل جمالي.

وقد تم اختيار تصميمين من بينها كشعارين فائزين بالمركز الأول. وفي كلا الشعارين، تم اقتباس ألوان من علم كل دولة، كما عبّر الشعاران عن صور الأعلام الوطنية داخل الأرقام لإيصال رسالة تعزيز التعاون المتبادل والصداقة بين البلدين.

ويتضمن الشعار الكوري العماني 5 مستطيلات زرقاء بجوار الرقم 5 لتمثل الذكرى الـ50، وتعني المستطيلات البيضاء الذكرى المئوية التي ستمضي نحوها الدولتان قدما معا في المستقبل تدريجيا.

ويعبّر الشعار الكوري القطري بشكل بسيط عن المشاركة بين البلدين، حيث يكون الرقمان 5 و0 متصلين بعضهما البعض ويلتقيان عند نقطة واحدة كما لو أنهما يتصافحان.

وسوف يتم منح جائزة نقدية تبلغ 1,000,000 وون، أي ما يساوي حوالي 740 دولارا، لكل فائز بالمركز الأول في المسابقتين.

ومن المتوقع أن يتم استخدام الشعار الفائز في الفعاليات التي ستقام خلال هذا العام بمناسبة الذكرى الـ50 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا وكل من دولة قطر وسلطنة عمان.