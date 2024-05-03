التعاون اللوجستي بين كوريا ومصر

التقى وزير التجارة الكوري "جونغ إين كيو " برئيس هيئة قناة السويس في مصر "أسامة ربيع" مؤخرا من أجل استكشاف طرق للتعاون اللوجستي صديقة للبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المصرية تعد مركزا لوجستيا بحريا رئيسيا يمثل حوالي 12 % من حجم الشحن العالمي.

وقال الوزير جونغ إن كوريا تتابع مشروع إنشاء البنية التحتية للطاقة الخضراء لقناة السويس من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية الكورية، معربا عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تحقيق مشروع "القناة الخضراء" الذي تنفذه الهيئة المصرية للتحول الصديق للبيئة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة "ربيع" عن تقديره الكبير لمساهمة كوريا في دعم تدريب القوى العاملة الفنية في تطوير قناة السويس، كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع كوريا في مجالات مثل بناء السفن والموانئ والشحن في المستقبل.

وبدوره طلب الوزير الكوري مشاركة مصر النشطة وتعاونها في الأحداث التجارية مثل قمة الأعمال للقمة الكورية الأفريقية المقرر عقدها في سيول في شهر يونيو القادم.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب الوزير جونغ من الجانب المصري دعم المرور الآمن للسفن الكورية التي تمر عبر قناة السويس وتقديم الدعم الفوري في حالات الطوارئ.