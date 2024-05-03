تعزيز التعاون الكوري والجزائري في الصيد البحري

قال المعهد البحري الكوري إنه نظم منتدى الصيد البحري الكوري الجزائري مؤخرا في العاصمة الجزائرية.

وحضر هذا المنتدى حوالي 50 مسؤولا من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائرية، والمركز الوطني لبحوث الصيد البحري، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسفارة الكورية في الجزائر، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة هيون ديه آسان، من أجل مناقشة سبل التعاون والتنمية في مجال الصيد البحري للبلدين.

وأشاد وزير الصيد البحري الجزائري "أحمد بداني"، الذي حضر المنتدى، بفعالية مشروع التدريب الكوري لتعزيز قدرات الجزائر في استزراع الروبيان، مشددا على ضرورة مواصلة التعاون في قطاع الصيد البحري بين البلدين.

واقترحت الوزارة الجزائرية تنظيم منتديات خبراء منتظمة بين كوريا والجزائر وإجراء بحوث مشتركة لتحقيق "استراتيجية الاستزراع المائي الجزائرية لعام 2030".

وبهذه المناسبة، قال مسؤول في المعهد الكوري إن المعهد يعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال تنظيم هذا المنتدى بعد تنظيم منتدى الصيد البحري الكوري التنزاني في العام الماضي.