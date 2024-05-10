عبده المحبشي: اليمن لم يعد سعيدا





صديق القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو المستمع "عبده المحبشي" من اليمن، يقول إنه صديق للإذاعة منذ تسعينيات القرن الماضي، ويحكي في لقاء عبر الهاتف الدولي بين كوريا واليمن عن تجربته في العمل والحياة في السعودية، حيث يؤكد أنه تعلم منها الكثير، لكن الحنين يظل للوطن، حيث إن كل مغترب يتطلع للعودة إلى بلده.









ويضيف قائلا إن الصعوبات في الوطن تهون كثيرا مقارنة بالصعوبات في الاغتراب، فالأسرة والأهل هم الوطن. ويتحدث السيد/ عبده المحبشي عن الوضع الحالي للصراع في اليمن، ويقول إنها حرب فُرضت على اليمن بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن اليمن يشكل بقعة استراتيجية عالمية حث يطل على منافذ بحرية عديدة، أهمها مضيق باب المندب. ويتحدث أيضا عن التحديات التي يواجهها اليمنيون في حياتهم اليومية في ظل استمرار الصراعات الداخلية والتقسيم الوطني، حيث زادت المعاناة الإنسانية للمواطنين في الشمال والجنوب، لكن المواطن اليمني يصارع ويكافح من أجل العيش الكريم متمسكا بأخلاقه ومبادئه. ويقول أيضا إن: "اليمن كان يسمى باليمن السعيد، ولكن اليوم لم نعد سعداء".









ويؤكد الصديق عبده المحبشي أنه لابد على دول العالم أن تعي أن استقرار اليمن سينعكس على استقرار الدول المجاورة والتجارة العالمية. كما يقول إن الوجه الآخر للسمعة غير الحسنة لليمن يتمثل في أن الإنسان اليمني مسالمٌ ومحب للآخرين، ويرحب بالأجانب، فاليمن بلد منفتح ومضياف، وهو أصل العرب.

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