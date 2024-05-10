سفير كوريا لدى الجزائر يؤكد على التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والصيد البحري

ألقى السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون" محاضرة يوم الاثنين الماضي في كلية اللغات الأجنبية بجامعة "وهران 2" الجزائرية، حول تطور الاقتصاد الكوري وآفاق تعزيز المشاركة الاقتصادية مع الجزائر.

وأبرز السفير "يو" في المحاضرة أهمية التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصيد البحري والتعليم العالي.

وقال إن كوريا الجنوبية والجزائر تحافظان على علاقات ممتازة، خاصة مع تطوير مشاركة استراتيجية في عدة مجالات.

وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الكورية أظهرت اهتماما كبيرا بالاستثمار في الجزائر، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 3.4 مليار دولار.

كما أشار إلى أن القمة الكورية الأفريقية المقرر أن تُعقد يومي الرابع والخامس من شهر يونيو القادم في سيول ستكون بمثابة منصة محورية لمناقشة استراتيجيات التعاون التي تعزز التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين كوريا والجزائر والدول الأفريقية الأخرى.