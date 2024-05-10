السعودية تنظم مؤتمرا دوليا في سيول حول تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية

نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بالتعاون مع الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها، وجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، مؤتمرا دوليا بعنوان "تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية وأدابها"، خلال اليومين الماضيين في سيول.

وكان الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو المساهمة في تطوير تعليم اللغة العربية حول العالم، والعمل على تعزيز اللغة العربية لمواكبة المتغيرات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين في اللغة العربية.

واستعرض المؤتمر 6 محاور رئيسية تشمل منهجيات حديثة في تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، وإعداد مواد تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، والقياس والتقويم في سياق تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، إلى جانب وسائل وتقنيات تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، وواقع تعليم اللغة العربية في كوريا والآفاق المستقبلية، والتخطيط اللغوي لتعليم اللغة العربية وتعليم اللغات في كوريا.

واستهدف المؤتمر معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأساتذة اللغة العرية وعلومها من الأكاديميين، والباحثين في علوم اللغة العربية ومجالاتها.

وحضرت المؤتمر مجموعة مميزة من الخبراء والباحثين من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والدول الأخرى، حيث اشتركوا في إثراء جلساته العلمية ومحاوره النقاشية.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية قد نظم مجموعة متنوعة من المؤتمرات والندوات والملتقيات، كان آخرها المؤتمر الدولي المتخصص في الاختبارات اللغوية.

كما يستعد المجمع لتنظيم مؤتمره الدولي عن الحوسبة اللغوية، وجاء تنظيم المؤتمر المتخصص في تحديات وآفاق تعليم اللغة العربية وآدابها الذي نظمه في كوريا امتدادا للجهود الدولية التي ينفذها المجمع عالميا لخدمة اللغة العربية ودعم الباحثين والخبراء والمتعلمين.

يشار إلى أن تنظيم المجمع للمؤتمر في سيول يؤكد دوره الاستراتيجي في جميع القضايا المتعلقة باللغة العربية، من خلال مد جسور التعاون مع الجهات المهتمة باللغة العربية في الخارج، وتعزيز رسالته في استثمار فرص خدمة اللغة العربية، والمحافظة على سلامة اللغة العربية وهويتها.