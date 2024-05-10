فرقة الملائكة الصغار الكورية تقدم عرضا فنيا فولكلوريا في الكويت

قدمت فرقة الملائكة الصغار الكورية عرضا فنيا فولكلوريا يوم الأول من شهر مايو الجاري في مسرح عبد الحسين عبد الرضا في الكويت بمناسبة الذكرى الستين على بدء التعاون بين كوريا الجنوبية والكويت في مجال الطاقة، والذكرى الخامسة والأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتم تنظيم هذا العرض برعاية كل من المجلس الوطني الكويتي للثقافة والآداب والسفارة الكورية لدى الكويت، وبحضور الأمين العام للمجلس الكويتي "محمد خالد الجسار"، والسفير الكوري لدى الكويت "تشونغ بيونغ ها"، وعدد من السفراء والدبلوماسيين، وجمهور غفير من محبي الثقافة الكورية.

وتألقت فرقة الملائكة الصغار "سفراء الصداقة والنوايا الحسنة وملائكة السلام"، بالغناء والرقص على خشبة المسرح، وانتقلت عضوات الفرقة من فقرة إلى أخرى برشاقة ليرتفع تصفيق الجمهور الذي كان واضحا عليه الاستمتاع بالعرض.

وقد تأسست الفرقة في شهر مايو من عام 1962، وتسعى إلى نقل الثقافة الكورية إلى العالم، وعرض التراث الغني للثقافة الكورية ورسالتها للسلام في جميع أنحاء العالم.

لؤلؤة: ومنذ أدائها الافتتاحي في الولايات المتحدة في سبتمبر من عام 1965، عملت الفرقة كمبعوث سلام مدني، حيث قدمت أكثر من 7 آلاف عرض في أكثر من 60 دولة.

وأشاد السفير الكوري "تشونغ" بعمق العلاقات الكورية الكويتية، التي وصفها بالممتازة، موضحا أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تقوية وتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم المشترك عبر لغة الفن والثقافة، بالإضافة إلى نقل شعلة السلام والصداقة.

وأعرب عن تقديره لجهود الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب "محمد خالد الجسار" لما قدمه من دعم لإقامة هذه الفعالية.