السفارة الكورية لدى الجزائر تختار داعمين ومحبين للثقافة الكورية

تنظم السفارة الكورية لدى الجزائر برنامجا تحت عنوان "أصدقاء" لاختيار داعمين ومحبين للثقافة الكورية خلال الفترة من الثاني وحتى الثاني عشر من شهر مايو الجاري.

ويهدف هذا البرنامج الذي يقتصر فقط على المواطنين الجزائريين الدارسين في الكليات أو الجامعات، إلى تقريب المسافات ومد الجسور بين كوريا الجنوبية والجزائر، وتعزيز الصداقة والود بين الشعبين الكوري والجزائري.

كما يهدف البرنامج إلى اختيار الذين تنطبق عليهم الشروط التالية كأعضاء في "أصدقاء"، وهي: المحبة لكوريا، والرغبة في تجربة الثقافة الكورية، والاهتمام بالأنشطة التي تمارسها السفارة الكورية، واتقان اللغة الإنغليزية أو الكورية، إلى جانب النشاط والصدق والانسجام مع الآخرين.

وسوف يقوم أعضاء برنامج "أصدقاء" العشرة المختارين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم يوم التاسع عشر من مايو، بكتابة مقالات تتعلق بكوريا والسفارة الكورية في الجزائر، وتجربة الثقافة الكورية، مثل فن الخط والرسم والمسلسلات التلفزيونية والأفلام، بالإضافة إلى حضور الفعاليات التي ستقام ضمن أسبوع كوريا.

وسوف يتمتع أعضاء برنامج "أصدقاء" ببعض المزايا المقدمة خصيصا لهم، بما في ذلك اللقاء مع السفير الكوري، والهدايا التذكارية الكورية، وشبكة الاتصال مع الكوريين.