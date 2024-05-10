عمدة مدينة سيول يزور الإمارات لجذب الاستثمارات والسياح

قام عمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" بزيارة للإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الخامس وحتى والحادي عشر من شهر مايو الجاري، لجذب الاستثمارات والسياح من الإمارات، وتعزيز التعاون معها في مجال التكنولوجيا المستقبلية.

وفي أثناء إقامته في دبي، حضر عمدة سيول "أوه" قمة دبي الثانية للتكنولوجيا المالية التي عقدت في منتجع جميرا يوم السادس من مايو، وألقى كلمة تحت عنوان "سيول - مركز الابتكار الاقتصادي العالمي".

وعلى هامش القمة، التقى "أوه" مع سمو الشيخ "مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم" النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وأعرب عن تقديره لمسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دبي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي.

وأكد "أوه" حرصه على توثيق أواصر التعاون بين سيول ودبي في العديد من المجالات، خاصة الابتكار وأسواق المال والتكنولوجيا المالية والاستثمار.

كما أعرب عن حرصه أيضا على زيادة مستوى التبادل التجاري والسياحي بين المدينتين، وبما يخدم أهدافهما في دفع معدلات التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ "مكتوم" عن تقديره للتجربة الكورية في مجال الابتكار الاقتصادي، لافتا إلى وجود العديد من أوجه التشابه بين تجربة كل من دبي وسيول في مضمار التنمية الشاملة المستدامة.

وقام العمدة "أوه" بزيارة لغرفة تجارة وصناعة دبي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بينها وبين مؤسسة سيول للاستثمار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين سيول والشرق الأوسط في مجالات مختلفة، منها تقدم الشركات الكورية للشرق الأوسط، وجذب الاستثمارات منها، وافتتاح فرع لغرفة تجارة دبي في سيول.

كما حضر "أوه" فعاليات الترويج السياحي لسيول، بعنوان: "سول ماي سول: دبي" في معرض "ذا أجندا" في دبي، حيث قدم للمشاركين شرحا عن المعالم السياحية والأطعمة في سيول.

وزار هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ووقع اتفاقية عمل لإنشاء نظام تعاون متبادل يتمحور حول التنقل المستقبلي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتبادل المدينتان سياسات أعمال القيادة الذاتية والنقل الجوي الحضري وتعزيز التنقل المستقبلي، وسوف تقوم دبي بعرض تقنياتها المستقبلية الابتكارية للتنقل في "أسبوع الحياة الذكية" الذي سيقام في سيول خلال الفترة من العاشر وحتى الثاني عشر من شهر أكتوبر القادم.

وفي أثناء زيارته لأبو ظبي حضر العمدة "أوه" اجتماع الاستثمار السنوي الذي عقد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث قدم شرحا حول استراتيجية سيول المستقبلية للنقل.

ثم وقع "أوه" اتفاقية للعلاقات الودية مع أبو ظبي، حيث قررت المدينتان إنشاء نظام للتعاون والتبادلات في مجالات النقل والمدن الذكية والتنمية الحضرية وغيرها.

كما وقع اتفاقية عمل مع مؤسسة أبو ظبي للموسيقى والفنون ضمن الجهود الرامية إلى توسيع التبادلات الثقافية بين المدينتين.

وقام بزيارة لجزيرة ياس في أبو ظبي لبحث إمكانية إنشاء مجمع ثقافي في منطقة "سانغ آم" في سيول.

واختتم "أوه" زيارته للإمارات العربية المتحدة بزيارة مدينة مصدر، وهي مدينة ذكية خالية من الكربون ومدينة مجمعة متعددة الوظائف للإسكان والصناعة والتعليم والترفيه، من أجل مراجعة طرق تطبيقها على مدينة سيول.