مهرجان الورود لـ2024 في منتزه إيفرلاند

صرح منتزه "إيفرلاند" الذي يديره قطاع المنتجعات التابع لشركة "سام سونغ سي آند تي"، أمس، بأنه سيقيم مهرجانا للزهور على مدار شهر واحد بدءا من السابع عشر من مايو الجاري وحتى السادس عشر من يونيو القادم.

يشار إلى أن مهرجان الزهور في ذلك المنتزه انطلق في عام 1985 ليكون الأول من نوعه في البلاد، وقد أصبح معيارا للشركات المحلية الكبرى والحكومات المحلية، حيث مثّل نقطة البداية لأكثر من سبعين مهرجانا للزهور في كوريا.

ومن المتوقع أن يضم مهرجان هذا العام الذي ستتفتح فيه حوالي 3 ملايين زهرة، ضمن 720 نوعا، جناحا جديدا لمجموعة الزهور الدائمة التي طورتها إدارة المنتزه بنفسها، إلى جانب توفير مختلف أنواع المحتويات بما في ذلك محاضرات صوتية، ومنطقة خاصة للتصوير مع الزهور وتجربة للفقاعات.

الجدير بالذكر أن حديقة الزهور في إيفرلاند فازت بجائزة التميز التي تمنح لأفضل حديقة للعروض في العالم في مسابقة الزهور العالمية التي أقيمت في أستراليا في عام 2022.