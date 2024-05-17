تأثير أعضاء فرق الآيدول على قراءة الشباب

مؤخرا، اشترت الآنسة يو جي وون البالغة من العمر 26 عاما كتابا أصى به الآيدول المفضل لها، وهو ثاني كتاب من نوعه.

وقالت إن محتوى الكتاب الذي يعزز احترامها لذاتها ساعدها في حياتها العملية.

وأوضحت أن هناك تطبيقا مدفوعا للتواصل مع فرقة "ان سي تي" حيث أوصى عضو الفرقة "جيه مين " الذي تحبه بهذا الكتاب ولذلك قررت شراءه.

كما قرأت الموظفة "كيم سيه يون"، وهي في فئة العشرينيات من العمر، كتابا تحمله معها دائما عضوة في فرقة آيدول تحبها.

وقالت إنه عندما ظهرت العضوة "هو يون جين" في فرقة "لوسيرافيم" في برنامج ترفيهي، كشفت عن بعض الكتب التي تقرأها. وأثار أحدها اهتماما عبر الإنترنت مما دفعها إلى قراءته.

هكذا يتزايد عدد الشباب الكوريين الذين يقرؤون الكتب التي يوصي بها المغنون والممثلون المشاهير بشكل مباشر وغير مباشر.

وقد حقق كتاب "فصل احترام الذات"، الذي أوصى به "جيه مين" عضو فرقة ان سي تي، زيادة في المبيعات بنسبة مائة وأربعة عشر بالمائة هذا الشهر، مقارنة بالشهر السابق بعد توصيته، بينما زادت مبيعات كتاب "شخص غير ضار بالنسبة لي" الذي أوصت به "كارينا" من فرقة إسبا، بنسبة مائة وسبعة وخمسين بالمائة.

ويجرب الأشخاص في العشرينيات من العمر الذين يقرؤون بشكل أساسي الكتب العملية مثل كتب امتحانات اللغة الإنغليزية أو كتب الإعداد للتوظيف، مختلف أنواع الكتب من خلال اتجاهات القراءة الجديدة.

وقالت الموظفة كيم إنها كانت تقرأ كتب الامتحانات عادة ولم تقرأ كتبها المفضلة قبل الحصول على وظيفة وبدء الحياة العملية إلا أنها تقرأها الآن في اثناء تنقلها من وإلى العمل.

وبلغ معدل القراءة الإجمالي بين البالغين الكوريين، الذي يشير إلى نسبة الذين يقرؤون أكثر من كتاب واحد خلال فترة عام، 43%.

ولم يقرأ 6 من بين كل 10 كوريين بالغين حتى كتابا واحدا في السنة. وكان معدل القراءة الإجمالي بين البالغين هو الأعلى بنسبة 75% في العشرينيات من العمر، ومع تقدم الناس في السن، يصبحون أكثر ابتعادا عن الكتب.

ويتركز الاهتمام على ما إذا كان هذا الاتجاه الجديد للقراءة بين الأشخاص في العشرينيات من العمر يمكن أن يكون بمثابة فرصة لرفع معدل القراءة بين الأشخاص في منتصف العمر مع مرور الوقت.