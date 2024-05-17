إقامة معرض سيول للكتاب لـ2024 في نهاية يونيو

سيُفتتح معرض سيول للكتاب لعام 2024، وهو الأكبر حجما من نوعه في كوريا، يوم الـ26 من شهر يونيو القادم في مجمع كويكس للمعارض في سيول.

وفي معرض هذا العام الذي سيستمر 5 أيام حتى الـ30 من يونيو، ستشارك حوالي 90 مؤسسة وشركة للنشر من 19 دولة، إلى جانب 350 شركة ومؤسسة كورية ذات صلة.

ويضم المعرض مختلف الفعاليات الجانبية مثل إلقاء محاضرات خاصة وتنظيم لقاءات بين الكتاب والقراء، وتوقيع الكتاب بأنفسهم على مؤلفاتهم لخدمة القراء في الموقع.

وموضوع هذا العام هو "هوي نم (Houyhnhnm)"، وهي الدولة الرابعة التي يسافر إليها غاليفر في الرواية الساخرة "رحلات غاليفر"، وهي مكان رمزي يمثل عالما عقلانيا ومثاليا. وقالت جمعية ثقافة النشر الكورية التي تنظم معرض الكتاب إنها ستتعرف على ماهية السلام من خلال هذا الموضوع.

أما الدولة الضيفة في معرض هذا العام فهي المملكة العربية السعودية، وقد كانت أيضا الدولة الضيفة لمعرض عام 2012، وبالتالي ستشارك بهذه المكانة المرموقة مرة أخرى بعد 12 عاما. وتخطط المملكة للتعريف بالثقافة العربية من خلال برامج مختلفة، مثل محادثات الكتب ومعارض الكتب والعروض الثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم في معرض هذا العام تسليط الضوء على عُمان والنرويج على أنهما "دولتان تحت الأضواء"، وهي فرصة للتعريف بالدول التي تستحق الاهتمام بجانب الدولة الضيفة.

وبهذه المناسبة ستزور المعرضَ الأدبية العمانية "جوخة الحارثي "، أول عربية فائزة بجائزة مان بوكر العالمية لعام 2019 عن روايتها "سيدات القمر"، ممثِلة لسلطنة عمان، وتخطط للحديث عن كرامة الإنسان والحرية مع الروائية الكورية "اون هي كيونغ".