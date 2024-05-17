أصدرت البروفسورة الكبيرة "سونغ كيونغ سوك" كتابا من المقالات بعنوان "زهور القرنية في الصحراء" قائلة إنها تبعث باقة من زهور القرنية إلى كل من عاش أوقاتا صعبة.

ويتكون هذا الكتاب من حوالي 200 صفحة في 3 أقسام. وتتحدث المؤلفة عن حياتها العلمية في القسم الأول بعنوان "أسأل الطريق في الصحراء"، وعن أيام طفولتها في القسم الثاني بعنوان "الطفل في بيت شجرة القرنية". وفي القسم الثالث بعنوان "العودة للربيع مرة أخرى" تتحدث عن حياتها بعد التقاعد.

وقد وُلدت البروفسورة سونغ في سيول في عام 1946. وبعد حصولها على شهادة الدكتوراه برسالة عنوانها: "دراسة في غسان كنفاني"، ظلت تكرس جهودها لتعليم اللغة العربية ودراسة الأدب الفلسطيني، وهي تعمل أستاذة في قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وإلى جانب تولي مناصب علمية مهمة، أصدرت عددا من المؤلفات والبحوث العلمية البارزة، حيث ساهمت مساهمة كبيرة في تقدم تعليم اللغة العربية.

وقالت في كتابها إنه كان من المهم أن تعثر على بيانات قيمة وأن تجمعها في ورقة علمية واحدة. كما كان من الممتع والمجزي عملها في مناصب مختلفة داخل المجتمع أو الجامعة. لكن فرحتها الكبرى كانت دائما هي تدريس اللغة العربية.