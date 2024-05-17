تخرج الدفعة الأولى من مركز التعليم المبكر للطفولة في العراق برعاية شركة ديه او

أعلنت شركة ديه او للهندسة والإنشاءات مؤخرا عن تخريج الدفعة الأولى من خريجي "مركز التعليم المبكر للطفولة" الذي تم تأسيسه في العراق في عام 2023 بالتعاون مع منظمة اليونيسف. تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز بمثابة مؤسسة توفر مساحة تعليمية للرضع والأطفال الصغار.

وقدمت الشركة الكورية إلى المركز حوالي 500 ألف دولار على مدى 3 سنوات بدءا من عام 2022. وحتى نهاية العام الماضي، تم إنشاء مركزين فرعيين في منطقة ألفاو بمحافظة البصرة. كما تم توظيف 12 معلما جديدا، حيث تلقى 177 طفلا دروسا فيهما.

وتخطط الشركة هذا العام لإنشاء مركزين فرعيين إضافيين وتوظيف 16 معلما جديدا، مما يزيد من عدد الأطفال المؤهلين للتعليم إلى 200 طفل.

قال مسؤول في الشركة إنه أمر جميل أن المركز الذي انطلق لدعم تعليم الأطفال العراقيين، يدار بشكل جيد وقد تخرجت فيه أول دفعة. وأضاف أنه بدءا بهذا الإنجاز، ستواصل الشركة تنفيذ المزيد من أنشطة المساهمة الاجتماعية في العراق بالتعاون مع اليونيسف.

وقد ظلت شركة ديه او تنفذ برنامج "العناية بالرؤية" الذي يوفر خدمات العناية بالعيون للمقيمين في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية في نيجيريا وفيتنام.