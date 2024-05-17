إجراء فريق طبي كوري أول عملية للغدة الدرقية باستخدام روبوت في الكويت

قال مستشفى جامعة سيول الوطنية في منطقة "بون دانغ" مؤخرا إن فريقا متخصصا في الأنف والأذن والحنجرة تابعا له برئاسة البروفسور "جونغ او جين"، قد زار "مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح" بدعوة من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكويتية في شهر يناير الماضي، حيث نجح في إجراء عملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية باستخدام روبوت.

وتتميز جراحة الغدة الدرقية الروبوتية بأنها لا تترك أي ندوب ملحوظة مقارنة بجراحة الشق التقليدية التي تتضمن إجراء شق في الجزء الأمامي من الرقبة، لأن الجراحة الروبوتية تتم خلف الأذن أو من خلال الفم.

وحتى الآن لا يوجد في الكويت ودول الشرق الأوسط الأخرى متخصصون ماهرون يمكنهم إجراء جراحة الغدة الدرقية الروبوتية، لذلك لم تُتح الفرصة للمرضى هناك لتلقي مثل هذا العلاج.

وكانت المريضة التي خضعت للعملية الجراحية هي امرأة كويتية في الثلاثينيات من عمرها تعاني من أورام في الغدة الدرقية الثنائية. ونجح الفريق الكوري في إزالة الغدة الدرقية باستخدام الجراحة الروبوتية عن طريق شق خلف الأذنين.

ومن المعروف أن هذه الجراحة هي أول جراحة روبوتية للغدة الدرقية ليس فقط في الكويت بل وأيضا في الشرق الأوسط.

وقال البروفسور جونغ بعد العملية إنه كان سعيدا جدا بأن يأخذ فرصة لنشر التقنية المتطورة التي يمكنها تحسين نوعية حياة النساء هناك بعد الجراحة.

وتم بث العملية الجراحية التي أجراها فريق البروفسور جونغ على قناة KTV News الوطنية الكويتية.