هناك مهرجان موسيقي في المغرب يحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم بالرغم من أنه غير معروف لدى الكوريين وهو "موازين".

وتشير كلمة "موازين" إلى "إيقاعات العالم". ويقام مهرجان موازين كل عام في مدينة الرباط بالمغرب، ويشارك فيه العديد من الفنانين العالميين.

وفي عام 2019، حضر المهرجان حوالي مليونين و750 ألف شخصا، مما جعله أكبر مهرجان في العالم بعد مهرجان الدانوب في فيينا. ومن المعروف أن "موازين" يتمتع بأعلى نسبة جمهور لكل مرحلة في العالم.

ومن المتوقع أن يكون مهرجان هذا العام بمثابة مسرح ذي أهمية خاصة لموسيقى الكي بوب. وذلك لأن الفرقة الكورية " أتيز" ستظهر كفرقة رئيسية على المسرح الرئيسي للمهرجان " منصة أولم سوسي OLM SOUSSI"، .

وحتى الآن كان عدد من الفنانين البارزين عالميا مثل "ويتني هيوستن"، و"ماريا كاري"، و"ستيفي وندر"، و"إلتون جون"، و"برونو مارس" يظهرون على هذه المنصة الرئيسية.

وبهذا أصبحت أتيز أول فرقة كورية تتم دعوتها إلى موازين وهذا يدل على أن مكانة الكي بوب قد ارتفعت بشكل كبير في المغرب.