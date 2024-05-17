تنظيم ورشة عمل لتعليم اللغة العربية في كوريا

ⓒ Hankuk University of Foreign Studies

ⓒ Hankuk University of Foreign Studies

أقام قسم اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ورشة عمل تحت شعار "تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين باستخدام الأدوات الرقمية في التعليم".

وقد وضعت ورشة العمل التي حضرها حوالي 90 من مدرسي وطلبة قسم اللغة العربية، 3 أهداف رئيسية، هي: زيادة وعي معلمي اللغة العربية بمفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين وأهمية تعزيزها لدى المتعلمين، وتزويد المعلمين بطرق واستراتيجيات حديثة لتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتنمية مهارات المعلمين لتوظيف التنقية في تعليم اللغة العربية.

يشار إلى أن الأمين العام للمجمع "عبد الله الوشمي" التقى قبل ورشة العمل برئيس الجامعة الكورية "بارك جونغ وان" لمناقشة سبل تنشيط تعليم اللغة العربية في كوريا والتعاون بين المؤسستين.