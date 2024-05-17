محمد السعدون: أرغب في نقل ثقافة العمل الكورية إلى السعودية





الطالب/ محمد السعدون من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يدرس حاليا في جامعة "كوريو"، وهو على وشك التخرج في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويقول إنه جاء إلى كوريا من أجل الدراسة في المرحلة الجامعية.









ويتحدث المهندس محمد السعدون عن حياته الجامعية في كوريا موضحا أنه منذ البداية كان لديه شغف بالهندسة، والتحق بجامعة كوريو التي تعد من أعرق الجامعات الكورية، وقد أثرت حياته الجامعية على فهمه للمجتمع الكوري، بسبب اختلاطه بالشباب الكوريين في جيله، وهو ما أشبع أيضا اهتمامه بالتاريخ الكوري منذ بداياته وحتى العصر الحديث.









ويقارن المهندس محمد السعدون بين الثقافتين الكورية والعربية، معربا عن اعتقاده بأن الثقافتين تصنفان، بدرجات مختلفة، ضمن الثقافات المحافظة نوعا ما، وكذلك ضمن الثقافات الجمعية وليست الفردية، مشيرا إلى أن جيل الشباب في كوريا أكثر انفتاحا على الثقافة الأجنبية.









كما يتحدث عن التطور السريع حاليا في بلده السعودية، ويقول إنه يأمل في أن يكون جزءا من هذا التغيير والتطور بعد إنهاء دراسته في كوريا. ويقول أيضا إنه من بين نقاط القوة التي تعلمها خلال فترة وجوده في كوريا ويرغب في توصيلها إلى السعودية، ثقافة حب العمل والشغف بالعمل والانضباط في العمل، وهي الثقافة التي أنشأت القوة الصناعية الكورية.

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