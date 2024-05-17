نيوجينز تقدم عرضا خاصا في قصر كيونغ بوك

قدمت فرقة "نيوجينز" عرضا خاصا بأغنية cool with you في قاعة غون جونغ جون 근정전 في قصركيونغ بوك 경복 في إطار البرنامج الموسيقي الخاص الذي نظمته الوكالة الكورية للتراث وقناة كي بي إس بشكل مشترك. والجدير بالذكر أن هذا الأمر جاء للمرة الأولى كفرقة كيبوب للبنات.





كانت فرقة "بي تي إس" قد قدمت عرضا خاصا هناك لبثه المباشر في برنامج Jimmy fallon show الأمريكي في عام 2020 ثم جاءت الفرصة لفرقة "نيو جينز" هذه المرة.

قاعة غون جونغ جون 근정전 هي أحد الكنوز الوطنية الكورية المهمة حيث كان يتم فيها إجراء المراسم الوطنية المهمة في مملكة "جوسون".





ولذلك من النادر جدا تقديم عرض فني شعبي هناك، ولكن قررت الوكالة الكورية للتراث السماح بهذه القاعة لفرقة "نيوجينز" بشكل خاص.

ارتدت عضوات "نيوجينز" ملابس "هان بوك" التقليدية التي تم صنعها من أجل هذا العرض، ولبسن أحذية خاصة أيضا على شكل الجوارب التقليدية الكورية (بوسون 버선).





وقالت الوكالة الكورية للتراث إن أداء الفرقة سينسجم مع جمال المناظر الليلية في قاعة غون جونغ جون 근정전 وهذا سينقل روعة التراث الوطني الكوري مع إثبات مكانة الكيبوب. (https://www.youtube.com/watch?v=4Y15mUCNnfo)





PHOTO : KBS NEWS