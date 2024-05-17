مسابقة إملاء باللغة الكورية بمشاركة أجانب في عيد ميلاد الملك سيجونغ

كان يوم الأربعاء الماضي هو ذكرى الميلاد الـ627 للملك "سيجونغ" العظيم. وبمناسبة هذا اليوم ذي معنى خاص، أقيمت مسابقة إملاء بمشاركة أجانب من المقيمين في كوريا.

وأقيمت المسابقة في المتحف الفولكلوري الوطني في وسط سيول، حيث توجب على المشاركين الأجانب الاستماع إلى الجمل التي يقرأها مذيع 3 مرات، ثم الكتابة على أساس القواعد المتعلقة بالإملاء والتباعد بين الكلمات.

قد تنافس 92 أجنبيا من 46 دولة، بعد أن فازوا في المنافسة التمهيدية التي شارك فيها 500 أجنبي. والشيء الذي لفت انتباهي هو أن جميع المشاركين الأجانب ارتدوا معاطف خضراء، نسمى ذلك المعطف "دوروماغي" وهو نوع من الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، خاصة أن ذلك المعطف كان زيا رسميا يرتديه الرجال عند إجراء الامتحانات الوطنية.

وبعد تنافس شديد، فاز بالجائزة الأولى طالب صيني.

على هامش المسابقة، فأقيمت مناسبات ذات معنى خاص بمناسبة عيد ميلاد الملك "سيجونغ" العظيم، من بينها حملة عالمية قامت بها الفرقة الدبلوماسية الناشطة على الإنترنت "فانك"، التي ترمي إلى توسيع استخدام الأبجدية الكورية "هان غُل".

حسب قول هذه الفرقة، فإن سبب كون معدل الأمية في كوريا من أدنى المعدلات في العالم، يرجع إلى الأبجدية هان غل المتميزة بتعلمها السهل، وأضافت أنها أنسب حروف في عصر التكنولوجيا والمعلومات.

خاصة في هذا الوقت الذي فيه يبلغ عدد محبي الثقافة الكورية حوالي 200 مليون شخص على مستوى العالم، ترى هذه الفرقة "فانك" أن هذا الوقت يعتبر فرصة جيدة لتعريف قيمة ومعنى الأبجدية هان غل، لذلك قامت بالحملة العالمية مع إصدار ملصقات من 6 أنواع، ومكتوبة على الملصقات، وتقول "يحلم الملك سيجونغ العظيم باستخدام هان غل فيما وراء كوريا وفي كل أرجاء العالم.

مثلما نستخدم الحروف الإنغليزية في المباني والمؤسسات الرئيسية والملابس والسيارات، تهدف الفرقة "فانك" إلى أن تحتل الأبجدية الكورية عرش الإنغليزية بعد مائة سنة.

هذا وتنفذ الفرقة بعض البرامج الدقيقة لتحقيق ذلك، من بينها تعيين الخامس عشر من شهر مايو أي يوم ميلاد الملك سيجونغ العظيم، كيوم تذكاري وطني.

بالإضافة إلى ذلك، أقيمت مناسبات منوعة أخرى، بما في ذلك إقامة حفلة تذكارية في مقهى وسط المدينة من قبل المواطنة الكورية "كيم جي يونغ".

أما النقطة المثيرة للاهتمام أن الزوار حاولوا استخدام الأبجدية هانغول واللغة الكورية بدلا من اللغات الأجنبية مثل الإنغليزية داخل المقهى.