تقديم نيوجينز عرض خاص في قصر كيونغ بوك كأول فرقة كيبوب للبنات

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من المتوقع أن تقدم فرقة نيوجينز عرضا خاصا بأغنية cool with you في قاعة كون جونغ جون في قصر كيونغ بوك في إطار البرنامج الموسيقي الخاص الذي نظمته الوكالة الكورية للتراث وقناة كي بي إس بشكل مشترك. والجدير بالذكر أن هذا الأمر جاء للمرة الأولى كفرقة كيبوب للبنات. فارتدت عضوات الفرقة ملابس هان بوك التقليدية الكورية التي تم صنعها من أجل هذا العرض، ولبسن أحذية خاصة أيضا على شكل الجوارب التقليدية الكورية بوسون. وقالت الوكالة الكورية للتراث إن أداء الفرقة سينسجم مع جمال المناظر الليلية في القاعة أي أحد الكنوز الوطنية الكورية المهمة وهذا سينقل روعة التراث الوطني الكوري مع إثبات مكانة الكيبوب.