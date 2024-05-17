انطلاق أعمال بناء المتحف الوطني للأدب الكوري

انطلقت أعمال بناء المتحف الوطني للأدب الكوري يوم أمس بعد مرور خمسة أعوام من وضع الخطة ذات الصلة.

وأقامت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة حفلا لإطلاق عملية البناء في منطقة "اون بيونغ" في سيول بعد ظهر أمس بحضور وزير الثقافة "يو إين تشون".

ومن المتوقع أن يُفتتح المتحف خلال النصف الثاني من عام ألفين وستة وعشرين. وتخطط الوزارة لإنشائه على مساحة خمسة عشر ألف متر مربع في تلك المنطقة ليتكون من طابقين فوق الأرض وطابقيْن تحت الأرض.

ومن المقرر أن يحتوي المتحف على غرف عرض دائمة وخاصة، يمكن فيها الاطلاع على ماضي وحاضر ومستقبل الأدب الكوري، وحديقة خارجية يمكن للزوار الاسترخاء فيها، ومساحة للتعليم والتجربة، وقاعة متعددة الأغراض، وساحة للتخزين.

وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن توفر المباني على شكل قرية في المتحف تجربة خاصة للزوار حيث تمتزج مع المنظر البانورامي لجبل بوك هان.

وينوي المتحف تكريس الجهود للتحضير لافتتاحه من خلال تشكيل وتشغيل مجموعة استشارية مكونة من خبراء في المجالات ذات الصلة مثل بناء وتنظيم وتشغيل مساحات العرض والمواد الأدبية ومحتويات المعرض، إلى جانب التطوير المستمر لمحتويات المعرض من خلال دراسة المؤلفين والأعمال.

وبهذه المناسبة قال الوزير يو إنه يأمل أن يصبح المتحف مؤسسة مركزية ومساحة للأدب الكوري يمكن فيها للكتاب والنقاد والقراء والمتاحف الأدبية المحلية في جميع أنحاء البلاد، التفاعل بشكل نشط.