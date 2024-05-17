تعاون جميل عبر الأجيال للترويج للآثار التذكارية

احتفالا بقدوم شهر الوطنيين والمحاربين القدامى في الشهر القادم، صدر مقطع فيديو موسيقي بعنوان "هل ذهبت إلى هناك" شارك في تصويره بعض الجدات والمراهقين الكوريين، الأمر الذي يجذب الانتباه هذه الأيام.

وأنتجت هيئة شؤون المحاربين القدامى في مدينة ديغو مقطع الفيديو الموسيقي للترويج للمرافق التذكارية في المدينة ومقاطعة شمال كيونغ سانغ من أجل تعزيز روح الحب للبلاد من خلال التبرع بالمواهب من قبل فرقة الهيب هوب للجدات في منطقة تشيل غوك "سوني والسبع أميرات"، وخبير رقصة التحليق في الهواء "لي هيو تشول"، وهو طالب في الصف الأول الثانوي.

ويُطلق على فرقة سوني والأميرات السبع اسم "الكي جدات" من قبل وسائل الإعلام الأجنبية الكبرى مثل رويترز وأسوشيتد برس وان اتش كي. وقد جذبت رقصة المراهق "لي" الرائعة انتباه الناس في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت إلى أكثر من مائتي مليون مشاهدة على تيك توك وحدها.

وتستهدف الهيئة الإقليمية توفير المتعة والعاطفة لجميع الأجيال من خلال إظهار التأثير التآزري بين موسيقى الراب للجدات في الثمانينيات من العمر اللاتي يشبهن الفتيات المراهقات، والرقص الناضج للمراهق الذي يشبه أولئك في الثمانينيات من العمر.

وتبلغ مدة مقطع الفيديو الموسيقي دقيقة واحدة وعشر ثوان، حيث تقدم الجدات المنشآت التذكارية بموسيقى الراب الفكاهية ولهجة المنطقة اللذيذة بينما يزورها المراهق "لي" مع الجدات من خلال رقص رقصة التحليق في الهواء.

يشار إلى أن كلمات الأغاني كتبتها الجدات اللائي جربن الحرب الكورية الأهلية للتعبير عن المشاعر التي يشعرن بها في أثناء زيارتهن للمنشآت التذكارية.

وقد وافق المراهق لي بكل سرور على اقتراح إنتاج مقطع الفيديو للتعريف بالتضحيات النبيلة التي قُدمت من أجل كوريا حيث عمل بجد مع الجدات.

وأعرب عن رضائه قائلا إنه تمكن للمرة الأولى من الرقص من أجل شيء ذي معنى وليس فقط من أجل المتعة"، بينما أجابت الجدة "بارك جوم سون"، رئيسة فرقة "سوني والسبع أميرات"، قائلة إنه كان من الرائع أن تكون مع طالب مثل الحفيد.

وقالت "بارك هيون سوك" مديرة الهيئة إن الجدات في الثمانينيات من العمر تعاونَّ مع المراهق من أجل تقريب المسافة بين المنشآت التذكارية والمواطنين العاديين.

وأضافت أن الهيئة ستواصل القيام بمحاولات جديدة تبتعد عن الأساليب والأطر التقليدية حتى يكون التعبير عن الشكر للمحاربين القدامى جزءا من الثقافة اليومية.