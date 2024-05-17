وصل إلى كوريا الجدُ الأمريكي "جيف لاتيت" البالغ من العمر ستة وسبعين عاما والذي أصبح موضوعا ساخنا كمشجع للدراما الكورية والمطربة "أيو".

الجدير بالذكر أن السيد لاتيت ظل يعبر عن إعجابه بالفنانة الكورية، وقد تلقى دعوة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة السياحة الكورية لحضور فعالية بعنوان: "كوريا تدعوك".

وهذه الفعالية عبارة عن دعوة حوالي خمسين أجنبيا يعيشون في الخارج ويحبون كوريا أو لديهم علاقة خاصة مع كوريا لأسباب مختلفة، مثل موسيقى البوب الكي بوب والدراما والرياضة، لتجربة كوريا بشكل مباشر.

وقد افتتح السيد لاتيت قناة له على يوتيوب في فبراير الماضي لتقديم المسلسلات الدرامية الكورية. وبعد ذلك، ظل يعبر عن حبه للدراما الكورية والفنانة أيو، وقد انتشر هذا الخبر بين معجبي الفنانة. وقد انضم أيضا إلى نادي المعجبين الرسمي "يوينا" وأطلق عليه المعجبون لقب جد "يوينا" الأمريكي.

وقد أصبح معجبا كبيرا بالفنانة أيو من خلال الأعمال الدرامية الكورية. ففي مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء قال إنه عندما شاهد االمسلسلات الكورية، اعتقد أنها مختلفة عن المسلسلات الصينية واليابانية، حيث برزت شخصيات عظيمة، وشعر بارتباط عاطفي، لذلك بدأ في مشاهدتها بجدية.

وعلى وجه الخصوص، وقع في حب المسلسل "فندق ديل لونا"، حيث لعبت الفنانة دور البطلة "جانغ مان وول" وقال إنه بحث في جميع الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها أيو.

وبعد أن شاهد أيو وهي تغني في أحد المسلسلات في عام 2013، عرف أنها مغنية، وبدأ في الاستماع إلى أغانيها على يوتيوب.

وبعد انتهاء جدول الفعالية الرسمية في الـ24 في الشهر الجاري، ينوي البقاء في كوريا لمدة 4 أيام أخرى حتى الثامن والعشرين على نفقته الخاصة. ويخطط لزيارة كوريا مرة أخرى مع زوجته العام القادم.

وحول وصوله إلى كوريا قال إنه سعيد ومتحمس جدا، موضحا أنه يريد زيارة القصور التي ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية الكورية، وخاصة الحديقة السرية لقصر تشانغ دوك وقرية البيوت الكورية التقليدية.

كما قال إنه يريد تجربة أطعمة الشوارع التي ظهرت في المسلسلات، وتجربة الطعام الساخن والتوابل مع الكحول الكوري "سوجو" في أكشاك الطعام في الشوارع.



