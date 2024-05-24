د. عبد الله الوشمي: أسرع الطرق للوصول إلى الأهداف هو اللغة المشتركة





يستضيف القسم العربي في حلقة هذا الأسبوع الأستاذ الدكتور "عبد الله بن صالح الوشمي" الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية، حيث يوضح أنه يزور كوريا بهدف زيادة الصلة مع الكوريين ذوي الصلة باللغة العربية، والمشاركة في تنفيذ المؤتمر الدولي بين مجمع الملك سلمان والجمعية الكورية وجامعة هانغوك، من أجل تعزيز ونشر اللغة العربية.









ويقول الدكتور عبد الله إن الشعب السعودي يحب الشعب الكوري، وأن مجمع الملك سلمان يرغب في نقل هذا الوعي المشترك بين الشعبين السعودي والكوري، حيث إن أسرع الطرق للوصول إلى الأهداف هو اللغة المشتركة.





ويتحدث أيضا عن التحديات التي تواجهها عملية تعليم اللغة العربية على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي والسعودي حاليا ويقول إن تلك التحديات هي فرص في الوقت نفسه تبعث إلى المزيد من العمل، وهي تحديات أمام كل اللغات وأهمها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن مجمع الملك سلمان يهتم بربط اللغة العربية بالثقافة وليس التعليم فقط، كما يرحب المجمع بالجميع بغض النظر عن ديانة الطلاب لتعلم اللغة العربية الفصحى وكذلك اللغة السعودية البسيطة.









ويؤكد الدكتور عبد الله الوشمي أن الخيار المهم والوحيد أمام أي كائن عالمي معاصر هو الانفتاح على جميع الثقافات واللغات والأفكار والتقاليد من أجل فهم أعمق للعالم، وتعلم لغة أجنبية يقرب الناس من بعضهم البعض.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".







