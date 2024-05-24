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جامعة الحسن الأول تنظم محاضرة حول الدراسة والبحث العلمي في كوريا

#أخبار كورية عربية l 2024-05-24

لقاء الجمعة

ⓒ alalam24.press.ma/185497
نظمت جامعة الحسن الأول المغربية في مدينة "سِطات"، محاضرة تحت عنوان "الدراسة والبحث العلمي في كوريا الجنوبية"، يوم السادس عشر من مايو الجاري، في مركز البحث والابتكار التابع للجامعة.
وجاء تنظيم هذه المحاضرة بتنسيق من الدكتور "فواد الغزيزر" الأستاذ بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية، والمستمع القديم للقسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو.
وألقت المحاضرة الدكتورة "منى فاروق محمد أحمد" الأستاذة الباحثة بمعهد دراسات البحر المتوسط في جامعة "بوسان" الكورية للدراسات الأجنبية.
وكانت المحاضرة فرصة قيمة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسن الأول للتعرف على تجربة كوريا في مجالي التعليم والبحث العلمي.
كما وفرت المحاضرة منصة للتفاعل مع خبيرة دولية في هذا المجال، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين كوريا والمغرب.
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