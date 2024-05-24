كوريا وعُمان تحتفلان بمرور 50 عاما على علاقاتهما الدبلوماسية

تم تنظيم احتفال بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وسلطنة عُمان، وإطلاق شعار تذكاري يرمز لعمق ومتانة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأقيم الاحتفال في مقر وزارة الخارجية العمانية في مسقط يوم الخامس عشر من مايو الجاري، بالتعاون بين وزارة الخارجية العمانية والسفارة الكورية لدى سلطنة عمان.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أشاد السفير الكوري "كيم كي جو" بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن كوريا تعد ثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان، وأن حجم التجارة بينهما تجاوز 5 مليارات دولار في العام الماضي.

وقال السفير "كيم" إن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، وإطار ترويج التجارة والاستثمار الثنائي الذي تم التوقيع عليه في العام الماضي، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات السابقة، من شأنها أن تزيد من تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية.

وأكد على أهمية "رؤية عمان 2040" في توجيه الجهود المشتركة لتكثيف التعاون عبر المزيد من المشاركات الموجهة نحو المستقبل في مجالات عديدة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية وغيرها.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية "خليفة بن علي الحارثي" أن المشاركة بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية تشهد تقدما في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان حاليا على تخفيف إجراءات إصدار التأشيرات للعمانيين لدخول كوريا.

وفي السياق نفسه، تبادل وزيرا الخارجية الكوري "تشو تيه يول" والعماني "بدر البوسعيدي" برقيات التهنئة يوم السادس عشر من مايو بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب الوزير الكوري "تشو" في برقيته عن أمله في تعزيز علاقات الود بين سيول ومسقط في المستقبل، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين شهد تقدما كبيرا في مختلف المجالات، بما في ذلك الإنشاءات والطاقة، على مدى العقود الماضية.

وبدوره، أعرب الوزير العماني "البوسعيدي" عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والصحة.

وقد أرست العلاقاتُ الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، منذ إقامتها في عام 1974، دعائمَ التعاون المثمر بينهما في العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، واتسم هذا التعاون بالإيجابية والاحترام المتبادل.