شركة نونغ شيم الكورية ترعى مهرجان دبي للألعاب الإلكترونية لعام 2024

قدمت شركة "نونغ شيم" الكورية للأغذية رعاية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية لعام 2024.

ويهدف هذا المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب الإلكترونية من خلال تقديم تجارب ألعاب لا مثيل لها، وبطولات مثيرة للرياضات الإلكترونية، ورؤى متطورة للشركات، وفعاليات ترفيهية عائلية.

ومن خلال رعايتها للمهرجان، أظهرت شركة "نونغ شيم" الكورية التزامها بالمشاركة المجتمعية في الإمارات العربية المتحدة.

وضمن إطار استراتيجيها التوسعية في الشرق الأوسط، تهدف شركة "نونغ شيم" للاستفادة من الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك الرياضات والألعاب الإلكترونية، للتواصل مع الملايين من اللاعبين والمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد رعاية شركة "نونغ شيم" الكورية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية على التزامها تجاه مجتمع الألعاب، حيث أتاحت للحضور فرصة تجربة منتجاتها بشكل مباشر في المنطقة العائلية ضمن معرض الألعاب، في المهرجان الذي أقيم في قاعتي زَعْبيل 5 و6 في مركز دبي للتجارة العالمية، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر مايو الجاري.

وقالت "تشو يون هي" مديرة التسويق العالمي لشركة "نونغ شيم" إن المشاركة في المهرجان وفرت فرصة جيدة للتواصل مع عشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن الشركة، بصفتها أفضل منتج للمعكرونة سريعة التحضير في كوريا، ستواصل الابتكار وتوسيع أنواع المنتجات لتقديم نكهات غنية لمحبي معكرونة راميون الكورية.

ومن جانبها، أعربت "منى الفلاسي" مديرة إدارة استراتيجية الرياضات الإلكترونية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن ترحيبها بشركة "نونغ شيم" الكورية كأحد الشركاء في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية لعام 2024.

وتشتهر شركة "نونغ شيم" بمنتجاتها التي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم، ومنها "نونغ شيم شين راميون" وهي المعكرونة سريعة التحضير ذات النكهة الحارة.

وتأسست "نونغ شيم" في عام 1965 بواسطة عائلة "شين"، وحصلت على اعتراف عالمي بأنها أفضل منتج للمعكرونة سريعة التحضير في كوريا الجنوبية لتفانيها في الابتكار والجودة والنكهة. وتواصل جذب الأذواق في جميع إنحاء العالم بنكهات منتجاتها وجودتها المتميزة.