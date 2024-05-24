نادي سيدات الشارقة يقيم المهرجان الكوري

تماشيا مع الجهود المتواصلة لضمان توفير مجموعة متميزة من النشاطات الثقافية والتعليمية والترفيهية لمختلف الفئات العمرية، قام نادي سيدات الشارقة بتنظيم "المهرجان الكوري"، الذي استهدف تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والورش وعروض الموسيقى الكورية.

وقد أقيم المهرجان في قاعة كنوز للضيافة والمناسبات من الساعة الخامسة وحتى العاشرة من مساء يوم السبت الماضي.

وضمن هذا المهرجان، نظم نادي سيدات الشارقة أنواعا مختلفة من الفعاليات بالتعاون مع النادي الكوري في جامعة عجمان، أبرزها ورشة عمل للمنتجات التقليدية الكورية، حيث تمكن المشاركون من صنع فواصل للكتب وأساور لليد.

كما شملت الفعاليات مسابقة تضمنت أسئلة عن الثقافة الكورية، وعروضا للموسيقى والدراما الكورية، وألعابا متعددة، مثل لعبة اختبار مهارات عيدان الأكل، إلى جانب لعبتي "يوت نوري" و"طاكجي" التقليديتين، وجلسة لرقص "زومبا" مفعمة بالحيوية.

وقالت "دعاء المَهْري" مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في نادي سيدات الشارقة، إن فكرة المهرجان الكوري جاءت بهدف تنويع الأنشطة التي يحرص النادي على تقديمها لمنتسباته وضيوفه، وتعرضهن لثقافة جديدة في إطار يجمع بين الترفيه والتعليم.

وأضافت "المهري" أن المهرجان يهدف أيضا لتعزيز أواصر التعاون الثقافي بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تتمتع بالعديد من التقاليد المميزة.

وقالت إنه لطالما سعى نادي سيدات الشارقة لطرح مجموعة مختلفة من الفعاليات الثقافية الممتعة والمسلية خلال هذا العام، والتي تستهدف كافة الفئات العمرية.

وقد تم تأسيس نادي سيدات الشارقة في عام 1982 تحت رعاية "جواهر بنت محمد القاسمي" قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ليكون منارة لتمكين المرأة في الشارقة، ووجهة فريدة تحتفي بالسيدات وتدعمهن في مختلف جوانب الحياة.