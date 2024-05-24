اختتام فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات أسبوع الثقافة الكورية التي نظمها المركز الثقافي الكوري في القاهرة.

وتزامنت نسخة هذا العام من أسبوع الثقافة الكورية مع الذكرى العاشرة على تأسيس المركز الثقافي الكوري في مصر، الذي عُقد من يوم الثامن عشر وحتى الرابع العشرين من مايو الجاري.

وضمن فعاليات أسبوع الثقافة الكورية، تمكن الجمهور المصري من الاستمتاع واستكشاف لمحات من الرقصات والموسيقى والفنون الكورية عن كثب.

وقد افتتحت الفعاليات على المسرح المكشوف في دار الأوبرا بالقاهرة، حيث تم تقديم عرض فني بعنوان "أولصو، الأرض"، وهو مزيج فريد من أساليب الرقص التقليدية والمعاصرة المستوحاة من مختلف دول العالم، والتي يتم التعبير عنها من خلال رقص البي بوي، والرقص الحديث.

وشاركت في تقديم هذا العرض فرقة "غولبين بارتي"، وهي فرقة كورية للرقص الحديث، وفرقة "غامبلرز كرو"، وهي فرقة تتخصص في البي بوي. وتشتهر الفرقتان بشغفهما بالتعلم وابتكار أساليب رقص جديدة متأثرتيْن برحلاتهما حول العالم.

كما تضمنت الفعاليات معرضا فنيا للأقنعة التقليدية الكورية المدرجة على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو في عام 2022.

وضمن هذا المعرض، نظم المركز الثقافي الكوري ورش عمل لتصميم أقنعة كورية تحت إشراف متخصصين كوريين، حيث استطاع الجمهور المصري استكشاف الأقنعة التقليدية الكورية وتاريخها الثري.

وقد اختتمت اليوم الجمعة فعاليات أسبوع الثقافة الكورية في مصر بمهرجان للكيبوب، وهو عبارة عن جولة تأهيلية أولية لمهرجان الكيبوب العالمي، حيث قام عشاق موسيقى الكيبوب الطموحين من المصريين بعرض مواهبهم.

وسوف يتم منح الفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الكيبوب المصري فرصة للتنافس في نهائيات مهرجان الكيبوب العالمي الذي سيقام في مدينة تشانغ وان في كوريا الجنوبية خلال هذا العام.